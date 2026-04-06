ラグビーの日本協会・土田雅人会長らが4月6日、都庁で小池百合子都知事を表敬訪問した。日本協会が正式に開催地として立候補した2035年W杯の招致活動への協力を要請するのが目的で、土田会長は「（東京都にある）国立競技場（MUFGスタジアム）は、確実に使用会場の1つになります。応援していただきたく、よろしくお願いします」と話した。小池都知事は「2019年大会は、沸きに沸いたのを覚えています。あのときに熱気が戻って