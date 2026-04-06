お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が、5日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演。ライバーのだいこんまると口げんかを繰り広げた。番組の企画は口げんか王決定戦で、口げんかの強い芸人が挑戦者と口げんかを行い、ネプチューンの名倉潤らが審査し勝者を決めた。だいこんまるは「配信でオジから金もらって生活してるけどなんか文句ある？」と主張し戦った。最高月収