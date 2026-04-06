夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、引退後の?目標?を明かした。今季限りで現役を退く日本のエースは、６日に都内で引退会見を実施。現役時代は摂取する砂糖の種類にも気を配るなど、徹底した食事管理を行っていたが、現在は以前よりゆとりが出たという。「食事の時間をあまり気にしなくていいようになった。朝起きてすぐ朝食の準備をして、練習