3月、三重県亀山市の新名神高速で起きた事故で、死亡した6人のうち5人は、関西方面に観光に向かっていた静岡県袋井市の家族だったことがわかりました。 【現場の画像】焼け焦げた車やトラック…新名神高速で6人死亡 三重･亀山市の野登トンネル 3月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた計6人が死亡しました。 この事故で死亡したのは、乗用車2台のうち1台に乗って