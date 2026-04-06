7人組ダンス＆ボーカルグループのKID PHENOMENONが初めてアメリカの地に立った「SXSW 2026」。その現場に同行したライターの竹田ダニエルが、彼らのパフォーマンスと現地での体験を通して見えてきた「異質な強さ」と「どう在るか」という意志を、ルポルタージュとして描き出す。【ライブ写真ギャラリー】私がKID PHENOMENONというグループに惹かれた理由に、音楽性やパフォーマンスのクオリティの高さに加えて、メンバーの人間性と