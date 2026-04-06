猫城主さんじゅーろー（備中松山城）提供：高梁市観光協会 備中松山城（岡山・高梁市）の猫城主・さんじゅーろーの新グッズ「猫城主さんじゅーろーカードコレクション」と「猫城主さんじゅーろーオリジナルLINEスタンプ第6弾」の販売が、4月6日に始まりました。 このうちカードコレクションは、プラスチック製の硬質カードです。 表面には、高梁