高知県土佐市蓮池の合同会社「令和リフォーム工房」が3月27日に高知地裁より破産手続き開始決定を受けたことがわかりました。帝国データバンク高知支店によりますと、令和リフォーム工房は2019年5月に設立されたリフォーム工事会社で、個人住宅を中心にリフォーム工事を行っていました。しかし、同業者との競争などにより受注が減少し、2024年4月期の年売上高は約800万円にとどまり、資金繰りが急速