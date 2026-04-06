◇NBA ロケッツ117-116ウォリアーズ(日本時間6日、チェイス・センター)ケガから復帰したウォリアーズのステファン・カリー選手が29得点と完全復活しました。カリー選手は右膝の負傷で1月30日のデトロイト戦を最後に27試合連続欠場。久々の出場となったカリー選手はベンチスタートとなります。第1Q残り4分54秒でコートに立つと、開始18秒でアシストを記録。残り34秒で、復帰後初のシュートは3ポイントシュートとなりました。チーム