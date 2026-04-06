「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコムグローバルの西村誠司社長が６日、ＴｉｋＴｏｋを配信。３日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開かれたアイドルグループ、ＡＫＢ４８の向井地美音卒業コンサートを現地リポートした。同ライブはにしたんクリニックがサポートしており、西村氏は向井地のＴシャツにペンライトを手に参戦。ライブ前から「みーおんはＡＫＢ４８に１３年間在籍して、しかも総監督を５年間務めら