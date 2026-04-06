広島の床田寛樹投手（３１）が６日、出場選手登録が７年に達し、国内ＦＡ権の資格取得条件を満たした。この日はマツダスタジアムでの投手指名練習に参加。報道陣の取材にも応じ、国内ＦＡ権取得について「僕の中で『プロ野球選手をやっていました』と言える目標だった。ケガもありましたけど、こうやって取れたっていうのは、うれしいなと思います」と語った。権利行使については「まだ（シーズンが）始まったばかりなので、