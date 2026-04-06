◇大学・社会人野球オープン戦明大3―4JFE東日本（2026年4月6日明大G）東京六大学野球で秋春連覇を狙う明大がリーグ戦（11日開幕）前、JFE東日本相手に最後のオープン戦を行った。ドラフト候補、榊原七斗（4年＝報徳学園）の適時打などで3点を挙げたが全体的には低調に終わった打線。その中でアピールしたのが横浜出身のルーキー為永皓。6番三塁でスタメン出場すると、第1打席で内角の変化球を右翼線に二塁打。7回の第3