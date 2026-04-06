元テレビ東京で米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・大橋未歩（47）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズで、人生初のギックリ腰になったことを明かした。痛みを和らげるテープや薬などの画像とともに「人生初ギックリギックリ侮ってた」と投稿。「トイレ行くのに10分かかる自分のパンツがかがまないといけない引き出しでとれなくて夫の泣く泣く履いてる」とユーモアを交えて不便な生活を明かし、「今は