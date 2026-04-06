イランで撃墜され行方不明となっていたアメリカ軍の乗員が救出された背景について、CIA（中央情報局）がイラン軍をかく乱して居場所を特定していたことが分かりました。ニューヨーク・タイムズによりますと、イラン上空で撃墜されたアメリカ軍のF-15E戦闘機に乗っていた乗員の救出は、2日間にわたり行われたということです。乗員は脱出後、負傷しながら山中を移動し24時間以上にわたって潜伏したほか、標高約2100メートルの尾根を