女優の橋本マナミ（41）が6日までに自身のインスタグラムを更新。家族での高尾山登山ショットを公開した。「家族で高尾山登山に行ってきました」と記し、家族ショットを披露。「息子が『高尾山の山頂でラーメンが食べられるみたい！行ってみたい！』との提案から調べ始めた高尾山！」と長男の提案だったことを明かした。「子連れで行くにはちゃんと登れるかなと不安があったのですが、途中までロープウェイとリフトがあり、