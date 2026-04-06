【ニューデリー＝青木佐知子】ネパール紙カトマンズ・ポストなどによると、ネパール政府は５日、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で燃料不足が広がっていることを受け、公務員や学校の週休を１日から２日に増やすことを決めた。ネパールでは週休１日が一般的で、土曜が休みとされている。政府の報道官は５日、「燃料供給の混乱」を理由に挙げた上で、今週末から日曜も休みとして週休２日を適用すると発表した。ガソリン