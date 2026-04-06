大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表、５０）が６日、府庁で記者団の取材に応じた。５日に京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション２０２６Ｓ／Ｓ」（関西コレクション）にド派手衣装で登場したが、出演シーンを見た家族からダメ出しされたことを明らかにした。関コレで吉村氏は、青い海と波をイメージしたフリル付きのマントで観客の視線を集めると、ランウェーの途中でマントをバーンと脱ぎ、法被姿に。