閉山中の富士山で外国籍の男性が滑落し、ヘリコプターで救助されました。6日午前11時ごろ、富士山の新七合目付近で「足を骨折したようだ。富士宮口から入山した」と110番通報がありました。警察によりますと、通報したのは滑落したポーランド国籍の31歳の男性で、1人で登っていたところ約200メートル滑落したとみられます。静岡県警の山岳遭難救助隊などが現場へ向かい、男性は通報から約2時間後に県の防災ヘリに救助されました。