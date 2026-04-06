銀座コージーコーナーは、2026年4月3日から全国の生ケーキ取扱店で『〜本物明太かマヨっちゃう！？〜飲む苺カスタード』を期間限定で販売しています。エイプリルフール発の限定商品が今年も登場エイプリルフールに、公式SNSアカウントに登場した「〜本物明太かマヨっちゃう！？〜飲む苺カスタード」が実際に商品化！昨年SNSを中心に盛り上がった「〜本物かマヨっちゃう！？〜飲むカスタード」に続いて、2026年は"明太マヨ"に見える