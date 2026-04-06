4月6日、ABEMAを運営する株式会社AbemaTVは、4月11日と12日に開催される『MANDOM presents 飯塚カップ2026』の全6試合を無料で生中継することを発表した。 飯塚カップは、高校男子バスケットボールの強豪校である福岡大学附属大濠高校、福岡第一高校（ともに福岡県）、東山高校（京都府）、開志国際高校（新潟県）が福岡県飯塚市に集結し、総当たり戦を行う大会。 新年度最初となる大会ということもあり、毎年注