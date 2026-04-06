エリアのスポーツです。サッカーの百年構想リーグは熱戦が続いています。J1のファジアーノ岡山はきのう（5日）、ホームでヴィッセル神戸と対戦しました。 WESTリーグで単独首位に立つ神戸を迎え撃つファジアーノ。試合前には、まもなく小学校に入学する新1年生35人が真新しいランドセルを背負って入場するイベント「ファジ入学式」が行なわれ、スタジアムは温かい拍手に包まれました。