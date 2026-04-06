任期満了に伴う浅口市長選挙はきのう（5日）告示されましたが、現職の栗山康彦氏以外に立候補の届け出はなく栗山氏が無投票で5回目の当選を果たしました。 【写真を見る】【浅口市長選挙】現職の栗山康彦氏が無投票で5回目の当選「政治の課題と解決策は必ず現場にある」【岡山】 浅口市長選挙で5回目の当選を決めたのは現職の栗山康彦氏です。市長選挙はきのう告示されましたが、栗山氏以外に届け出はなく、無投票となりました。