瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がっています。6日夜もおおむね曇りでしょう。 7日は昼前にかけて雨が降る見込みです。昼過ぎからは高気圧に覆われるため、次第に晴れてくるでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く見通しです。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で12度でしょう。6日朝と同じくらいか高い気温になります。日中の最高気温は岡山と高松で19度、津山で17度の予想です。6日よりも大幅に気温