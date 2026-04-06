株式会社コシナは、フォクトレンダーブランド初となる高性能双眼鏡「MOD. VIENNA（モデル・ウィーン）」全6モデルを発表した。日本国内での展開に向け、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて支援募集を開始している。募集期間は2026年5月12日（火）まで。 1756年創業のフォクトレンダーの伝統を継承しつつ、同社の最新光学技術を注ぎ込んで開発したというモデル。ラインアップは口径25mm、32m