春は新生活が始まり交通事故が多発する時期です。山形県内では交通事故に対する意識を高めてもらおうと、きょうから「春の交通安全県民運動」が始まり、各地で出発式が行われました。 【写真を見る】交通事故を防げ！「春の交通安全県民運動」の出発式去年の交通事故発生件数は前の年より増加（山形） 「春の交通安全県民運動」は、交通ルールに不慣れな新入学児童や、ドライバーになりたての新社会人などが増え