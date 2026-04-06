愛知県安城市で、特産のチンゲンサイの収穫が最盛期を迎えています。青々と育った新鮮なチンゲンサイ。安城市と隣の碧南市では、あわせて10軒の農家が年間およそ1200トンを出荷しています。今年は晴れの日が多く成長が早いため、大きくなり過ぎないうちに収穫するのが大変だということです。生産者：「炒め物には味噌味や豚肉がよく合うんですけど、生のサラダでもいけますので、シーザードレッシングとか濃い味