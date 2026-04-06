イタリア代表のレジェンドが苦言を呈している。イタリアは３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦し、１−１のまま突入したPK戦の末に敗戦。これで３大会連続の予選敗退となった。イタリアメディア『PianetaMilan』によれば、かつてアッズーリの主将を務めた元イタリア代表DFパオロ・マルディーニ氏は、次のように苦言を呈した。 「イタリア