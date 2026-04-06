&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。K（ケイ）がBTSの新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」を踊るダンス動画が公開され、リスペクトを感じさせるパフォーマンスに注目が集まっている。 【動画】&TEAM Kのしなやかなダンス＆濡れ髪BTS「SWIM」ダンスチャレンジ／ジョングクもリポスト！「2.0」ダンスほか ■&TEAM Kがしなやかに踊る！BTS「SWIM」ダンスチャレンジ 先日、BTSの「2.0」のダンスチ