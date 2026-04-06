【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ONE OK ROCKが、4月4日・5日、MUFG STADIUM（国立競技場）にて『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』を開催し、2日間で約12万人を動員。日本の音楽シーンを牽引するトップランナーたちが集結し、この日限りの圧巻のパフォーマンスで会場を訪れたファンを魅了した。 ■「会場揺らしていこうぜ！」（Taka） 初日の幕開けを飾ったのはUV