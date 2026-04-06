6日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3569枚だった。うちプットの出来高が2378枚と、コールの1191枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の253枚（70円安970円）。コールの出来高トップは5万8000円の215枚（60円高420円）だった。 コールプット 出来高前