6日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が74枚と、コールの43枚を上回った。プットの出来高トップは1万2500円の29枚（4円安6円）。コールの出来高トップは7万円の13枚（10円高30円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格