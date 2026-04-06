ＴＨＥグローバル社 [東証Ｓ] が4月6日大引け後(16:35)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来33円としていた26年6月期の期末一括配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。なお、当該取締役会決議は、