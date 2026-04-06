タレントの上沼恵美子（70）が6日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。夫婦円満の秘訣を語った。妻に対して「褒めてあげてください」と上沼。「（夫が）外で“もちろん僕は花を贈ってますよ”、“褒めてますよ”っていうのはしてないねん。褒めてないねん、褒めてるつもりやねん。割と自分の得点が高いねん」と指摘した。そして「ちょっと恥ずかしいなって思うぐらい褒めなアカン」とキッパリ。「