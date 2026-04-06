前日までの雨とは打って変わって晴天に恵まれた4月5日、神奈川県横浜市の慶應義塾大学日吉陸上競技場で東京六大学対校陸上競技大会が開催されました。男子の中長距離種目では、今季の大学駅伝界で注目を集める早稲田大学のルーキーズが"臙脂"デビューを果たし、スーパールーキーの呼び声通り、圧巻のパフォーマンスを披露しました。対校男子1500mには、ロード1マイルの日本記録をもつ鳥取城北高校出身の本田桜二郎選手が出場しまし