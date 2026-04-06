28年ぶりリーグVを狙うDeNAが開幕から2勝7敗と開幕から出遅れた。相川亮二新監督就任で悲願のVを期待するファンの間では、SNS上で開幕から9戦「1番・二塁」でスタメンを続ける牧秀悟二塁手（27）の「打順是非」が続いている。「牧は中軸に置いて打点を稼いでもらいたい」「まずはセオリー通りの打順を組んでみては」「やはり蝦名、梶原に1番で出てきてもらいたい」などの意見がある一方で、「牧はチャンスメーカーでいい」「