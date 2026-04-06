入学式を終えたばかりの小学1年生が、警視庁のトップに横断歩道の正しい渡り方を教わりました。6日から始まった春の全国交通安全運動に合わせ、東京・大田区の小学校に入学した新一年生約80人が警視庁の筒井洋樹警視総監と一緒に横断歩道を渡り、交通ルールを学びました。新入生：信号青のときに、左と右を見ることが分かりました。警視庁によりますと、東京都内で2025年までの5年間に発生した18歳以下の歩行者が死傷した事故のう