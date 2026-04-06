プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が5日に自身のSNSを更新。好調のチームを「毎日誰を褒めていいかわからなくなるくらいすごい」とたたえました。5日のオリックス戦に勝って4連勝を決めた後にインスタグラムを更新した新庄監督。まずは先発し7回2失点でチーム復帰後初勝利を飾った有原航平投手を「有原君ファイターズ復帰初勝利ありがとうなんか試合中笑顔が増えた気がするのはボスだけ!?」と、実際には絵文字も交えなが