4月6日までに、元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈がInstagramを更新。イメチェン姿を公開し、話題となっている。岩田は、《色々と新しいことに挑戦しています》と、日本テレビを退職後に新たなチャレンジをしていることを伝え、《また報告します》と、今後もお知らせがあることも匂わせた。「岩田さんは、慶應義塾大学卒業後の2018年に日本テレビに入社。入社半年という早さで『世界まる見え!テレビ特捜部』の進行役に抜擢