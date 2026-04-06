南海キャンディーズの山里亮太が母校・関西大学の卒業生アンバサダーに就任し、話題を集めている。4月5日に千里山キャンパスで行われた校友会ホームカミングデーで就任式に臨み、トークショーもおこなった。「トークショーでは、卒業生にもかかわらず、これまで学園祭に呼ばれたことがない、といった自虐ネタを披露していました。同じ関西大学出身で、後輩芸人にあたるゆりやんレトリィバァさんや、ジャルジャルさんはすでに呼ば