4月4日、プロフィギュアスケーターの本田真凛が自身のInstagramを更新。4日で19歳の誕生日を迎えた妹でモデル・タレントの本田紗来の誕生日を祝い、幼少期の写真を公開した。真凛は《Happy Happy Birthday SARA19歳だと！！？末っ子沙来おめでとう！ 懐かしい写真たちを添えて》とつづり、幼いころの紗来の写真や真凛、妹で女優の本田望結との小さいころの3姉妹スリーショットなどを公開した。コメント欄にはファンからは