Photo : Kazumi Oda 2024年1月19日の記事を編集して再掲載しています。PCの音も、レコードプレイヤーの音も。これなしではいられなくなる。プロのレコーディング機器としては最高峰。でも、リスニング専門でも魅惑的なサウンド。RME（アールエムイー）「ADI-2/4 Pro SE」は使ってみて、はっきりそう言い切れる「マスターAD/DAコンバーター」なんです。まず、AD/DAコンバーターとは何か？ ポ