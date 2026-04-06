Amazonは4月3日（金）〜6日（月）の期間で「新生活セールFinal」を開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 電動歯ブラシやシェーバーで人気のフィリップスが販売する電動歯ブラシ「ソニッケアー プロテクトクリーン 5500 HX7110/06」は、30％オフの13,480円（税込）で販売されています。