【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの榊原郁恵が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で五月人形を飾る様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】66歳ベテランタレント「天井高すぎて驚き」広々自宅に飾った高級五月人形◆榊原郁恵、広々自宅に五月人形飾る様子公開榊原は「4月 晴れた気持ち良い日に五月人形出しました！」とつづり、自宅で五月人形を飾る様子を動画で公開。土台から準備する様子に「さぁそろ