春の陽気を感じられるようになり、そろそろ先の季節も見据えて買い物したいところ。日差しが強くなるこれからの時季には、接触冷感機能付きのアイテムがあると重宝するはず。【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、冷んやり快適に穿けそうな「機能性ボトムス」が登場。今回はミドル世代におすすめしたい、きれいめのパンツとスカートをご紹介します。 楽ちんなのにきれい見え！