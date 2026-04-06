嫁いびりの酷かった姑が施設から帰ってくることになり、嫌々自宅に迎えたB子さん。前とは打って変わり、丁寧な態度を取る姑でしたが、昔のことを思うと、許すことはできなかったそうです。そんな矢先、突然の出来事が起こり――。 意地悪だった姑……本当は関わりたくない 私の姑は、数年前から高齢者向け施設で暮らしています。 ある日、施設の職員から電話がかかってきました。「実は、お義母様がどうしても家に