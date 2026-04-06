俳優人生70年となる俳優の北大路欣也さん（83）が2026年4月5日放送の「有働Times」（テレビ朝日系）に出演、人生の恩人となる「レジェンド」の名を挙げた。北大路さんが「素晴らしい出会いによって育てられたことを本当に感じている」と話すその一人は、俳優の高倉健さん。高倉さんが突然朝迎えに来て、アスレチッククラブに連れていかれたエピソードを話す。いっしょにアスレチッククラブ「僕はあまり体が大きくなく健さんから見