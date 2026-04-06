バレーボール・SVリーグ女子は4月10日からレギュラーシーズン（RS）上位8クラブで優勝を争うチャンピオンシップ（CS）が開幕する。それに先立って、6日、出場クラブの選手が一堂に会した記者会見が行われ、ヴィクトリーナ姫路からはキャプテン・佐々木千紘選手が参加し、抱負を述べた。SVリーグ初年度の昨シーズンはベスト8止まりだった姫路。今シーズンは関門となるクォーターファイナル（準々決勝）を突破し、目標とするベス