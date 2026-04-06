2026年3月8日、味の素冷凍食品から「ずっしり大餃子 海老」と「ずっしり大餃子 黒豚」が登場しました。その名の通り食べごたえのある餃子になっているとのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。ずっしり大餃子 海老 | 商品情報 | 味の素冷凍食品株式会社https://www.ffa.ajinomoto.com/products/detail/id/463ずっしり大餃子 黒豚 | 商品情報 | 味の素冷凍食品株式会社https://www.ffa.ajinomoto.com/products/det