マリモクラフトから「名探偵コナン」の新作グッズ12種が登場。『劇場版名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するキャラクターや少年探偵団たちなどのデザインを使用した、ファン必見のラインナップで展開されます☆ マリモクラフト「名探偵コナン」グッズ 発売日：2026年4月中旬より順次※各通販サイトでは予約受付中販売店舗：全国のアニメグッズ取扱店など マリモクラフトが「名探偵コナン」の新作グ