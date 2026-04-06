◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）前走で重賞初タイトルを手にした良血馬がヒロイン候補の１頭として牝馬１冠目に挑む。ここまで４戦３勝のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は、重賞初挑戦となった前走のクイーンＣを１馬身半差で快勝。好位で迎えた直線では前が開くのに時間はかかったが、狭いスペースを見つけると鋭く伸びて抜け出した。「前走はこれまでと違う内容