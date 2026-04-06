デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の公式アートブック発売を記念して、書店限定グッズが登場。「ポムポムプリン30th記念ポムポムプリンの本屋さん3」書店記念グッズが、マリモクラフトより発売されます！ マリモクラフト「ポムポムプリン30th記念ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズ 発売日：2026年4月15日(水)より順次 サンリオの「ポムポムプリン」30周年と、PARCOの「ポムポムプリン